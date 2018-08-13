Давид Сильва завершил карьеру в сборной Испании

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва объявил о завершении своей международной карьеры в сборной Испании. В составе сборной Испании Сильва выиграл два чемпионата Европы (2008 и 2012) и чемпионат мира 2010 года. На его счету 129 матчей и 35 мячей в составе "фурии роха", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"У меня было много дней и недель размышлений, относительно решения завершить свой этап в сборной. Без сомнения, это один из самых сложных выборов в моей карьере. Я принял его с благодарностью и смирением", - заявил 32-летний хавбек.

Несколькими днями ранее карьеру в сборной Испании завершил Жерар Пике. Защитник "Барселоны" решил сосредоточиться на клубной карьере.