В Мексике семь человек погибли в ДТП, возвращаясь с праздника
13 августа 2018 22:55 166
Семь человек погибли и четверо получили травмы в результате ДТП в мексиканском штате Тамаулипас, сообщает портал Excelsior, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Столкновение двух легковых машин и трейлера произошло на трассе между городами Сьюдад-Виктория и Тампико. Погибшие ехали в одной машине. Они возвращались с празднования 15-летия их знакомой в муниципалитете Альтамира.
На место аварии прибыли полиция и медики, которые извлекли пострадавших из второй машины и доставили в госпиталь.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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