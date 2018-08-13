Массовое отравление в Дагестане: госпитализированы почти 90 человек

Почти 90 человек госпитализированы после отравления в детском спортивном лагере в Шамильском районе Дагестана, проводится расследование, сообщает региональное управление Роспотребнадзора, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее представитель регионального минздрава сообщил РИА Новости, что число госпитализированных с острой кишечной инфекцией из детского лагеря достигло 65 человек, в их числе 61 ребенок. Региональный СК сообщил о 74 пострадавших.

"По последним данным в инфекционное отделение госпитализированы 86 человек, в том числе 83 ребенка и три сотрудника лагеря. Состояние больных оценивается как легкой и средней степени тяжести", - говорится в сообщении.