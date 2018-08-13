В Испании самолет экстренно сел из-за пакетиков кокаина в животе пассажирки

Самолет, летевший из Доминиканской Республики в итальянский Милан, был вынужден совершить экстренную посадку в испанском городе Сантьяго-де-Компостела (автономное сообщество Галисия, Испания) из-за почувствовавшей себя плохо пассажирки, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Причиной стало то, что в ее желудке разорвались пакетики с кокаином, которые она проглотила, чтобы незаконно ввести запрещенные вещества в Европу.

Как сообщает агентство Efe, 23-летняя пассажирка перевозила около килограмма наркотиков, в общей сложности 56 небольших пакетиков по 15 грамм в каждом.

Женщина была доставлена в больницу, ей сделали операцию.

Теперь ее допрашивает полиция.

Вскоре после приземления самолет авиакомпании Blue Panorama вылетел к месту назначения.