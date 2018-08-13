В Сиднее более 450 гитаристов одновременно сыграли Highway to Hell‍

457 участников музыкального фестиваля в Сиднее одновременно исполнили на электрических гитарах хит австралийской рок-группы AC/DC Highway to Hell‍, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание The Herald отмечает, что участники фестиваля установили мировой рекорд по количеству людей, которые одновременно играют на электрогитаре одно и то же произведение в одном и том же месте.

В The Herald добавили, что гитаристам аккомпанировала местная группа The Choirboys, которая играла на сцене и задавала ритм.

Среди исполнивших Highway to Hell‍ гитаристов мужчины были в большинстве, однако в толпе музыкантов также были женщины и дети.