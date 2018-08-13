Женские команды устроили массовую драку из-за пенальти - ВИДЕО - ФОТО

13 августа 2018 23:35

Матч аргентинских женских команд "Университарио" - "Либертад" завершился массовой дракой, сообщает британский интернет-портал The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Причиной конфликта стало несогласие тренера "Либертада" с решением арбитра, который назначил пенальти в ворота его команды.

Одну из футболисток "Университарио" возмутило поведение тренера соперников, и она принялась кричать на него. За наставника вступились футболистки "Либертада", и словесная перепалка переросла в массовую драку.

Сообщается, что четырех футболисток пришлось госпитализировать из-за полученных травм. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Университарио".

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Женские команды устроили массовую драку из-за пенальти

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