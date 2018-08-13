Трамп подписал оборонный бюджет США
13 августа 2018 23:39 193
Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год в объеме около 716 миллиардов долларов, что на 3% (20 миллиардов) больше, чем в бюджете-2018, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Документ был подписан в торжественной обстановке на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк, что символизировало повышенное внимание президента к увеличению денежного довольствия военнослужащих - в новом бюджете эти расходы вырастут на 2,6%.
Ранее проект бюджета одобрили обе палаты конгресса. Финансовый 2019 год начинается 1 октября 2018 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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