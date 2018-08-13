В Торонто при стрельбе пострадали три человека

13 августа 2018 23:56

Три человека получили ранения в результате стрельбы недалеко от автозаправочной станции на северо-западе Торонто, сообщает полиция канадского города в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным полиции, стрельба произошла в понедельник утром на перекрестке Джейн-стрит и Уилсон-авеню. Пострадавших доставили в больницу.

Сообщается, что подозреваемый скрылся с места происшествия. Полиция ведет расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в пятницу утром в городе Фредериктон в канадской провинции Нью-Брансуик в результате стрельбы погибли четыре человека.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az