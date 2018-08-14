В Англии перевернулся автобус: пострадали более 40 человек
14 августа 2018 00:05 136
По меньшей мере 41 человек, в том числе семь детей, пострадали в результате опрокидывания автобуса в графстве Кент на юго-востоке Англии, говорится в заявлении службы скорой помощи графств Кент, Саррей и Сассекс, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"На данный момент 31 взрослый и семь детей с незначительными ранениями, а также три других пациента с серьезными травмами были доставлены в больницу", - говорится в Twitter скорой помощи.
Как сообщает полиция графства Кент, инцидент произошел примерно в 16.00 по местному времени (18.00 мск) на трассе M-25. В результате ДТП движение на трассе было остановлено. Полиция и службы спасения сейчас работают на месте происшествия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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