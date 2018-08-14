Трамп заявил о размещении в космосе оружия врагами США

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления на военной базе в штате Нью-Йорк рассказал о планах по созданию в США космических войск, сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Наши заграничные соперники и противники уже начали вооружаться в космосе", - сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что США должны быть впереди всех, чтобы сохранить военное превосходство, и подтвердить тем самым наследие по лидерству в космосе. По его словам, конкуренты США заметно продвинулись в этом направлении, однако выразил уверенность в том, что их быстро догонят и опередят.