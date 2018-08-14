Сергей Лавров встретится с Мевлютом Чавушоглу

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудит во вторник в Анкаре со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу сирийское урегулирование, подготовку саммита лидеров России, Турции, Германии и Франции по САР, а также перспективы торгово-экономического партнерства двух стран; российский министр выступит на совещании послов и постоянных представителей Турции при международных организациях и расскажет им об особенностях российской внешней политики, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Визит Лаврова проходит на фоне охлаждения отношений Турции и США.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. На прошлой неделе минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции - до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума.

Как сообщил ранее МИД РФ, значительное место на переговорах Лаврова и Чавушоглу "займут вопросы стабилизации ситуации в САР". Главы внешнеполитических ведомств также обсудят ближневосточное урегулирование, обменяются мнениями о том, как налаживать процесс политического урегулирования в САР "посредством дальнейшего поддержания инклюзивного национального диалога на основе общепризнанных принципов международного права".

В этом аспекте Москва исходит из того, что на России и Турции лежит особая ответственность за обеспечение и сохранение мира, безопасности и стабильности в Сирии и в регионе в целом.

Министры рассмотрят, как идет подготовка к четырехстороннему саммиту президентов России, Турции, Германии и Франции по сирийскому урегулированию. Как анонсировал турецкий президент Эрдоган, он пройдет 7 сентября в Стамбуле.

Значительное внимание Лавров и Чавушоглу уделят теме торгово-экономических связей двух стран. В 2017 году объем товарооборота России и Турции вырос по сравнению с 2016 годом на 40,5% и составил 22,1 миллиарда долларов.

По данным российского МИД, Лавров и Чавушоглу также поговорят о сотрудничестве Москвы и Анкары в энергетической сфере. Ожидается, что они обсудят перспективы реализации стратегических двусторонних проектов в энергетической сфере, в том числе строительство АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток".

Кроме того, как ожидается, министры коснутся перспектив упрощения режима поездок граждан двух стран. Ранее МИД РФ подтвердил готовность к либерализации визового режима для отдельных категорий турецких граждан. Российская сторона рассчитывает на повышение эффективности взаимодействия соответствующих ведомств двух стран в борьбе с международным терроризмом и организованной преступностью, подчеркивал МИД России.

Выступая на совещании руководителей турецких диппредставительств, Лавров, как ожидается, ознакомит турецкую аудиторию с основными направлениями внешней политики России на нынешнем этапе, а также с подходами Москвы по ключевым вопросам современных международных отношений.