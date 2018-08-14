Подозреваемый в избиении жены американец врезался на самолете в свой дом
14 августа 2018 07:26 276
Житель Юты Дюэйн Юд врезался на самолете в собственный дом в городе Пейсон вскоре после того, как его задержали и допросили по подозрению в домашнем насилии, сообщил телеканал CBS, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Юд при авиакатастрофе погиб. Его жена и ребенок, находившиеся в доме в этот момент, не пострадали, хотя строению был нанесен большой ущерб.
По сообщению ТВ, Юд был опытным пилотом и имел доступ к двухмоторному легкому самолету Cessna 525.
В воскресенье Юда задержали за нападение на жену и отпустили под залог. После этого он собрал вещи и покинул дом, но вскоре вернулся на самолете.
Расследование инцидента ведут Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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