Европейские игры могут пройти в России

Россия может провести Европейские игры в 2023 году, сообщает "РИА Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Европейские игры - это комплексные спортивные соревнования среди атлетов из Европы, которые проводятся раз в четыре года под руководством Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

Первые Игры прошли в 2015 года в столице Азербайджана Баку, куда на открытие приезжал президент России Владимир Путин. В 2019 Игры пройдут в Минске.

"У нас есть возможность провести Европейские Олимпийские игры. Если России это доверено, то можно будет провести в 2023 году", - заявил высокопоставленный источник.