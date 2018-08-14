Европейские игры могут пройти в России
14 августа 2018 07:39 383
Россия может провести Европейские игры в 2023 году, сообщает "РИА Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Европейские игры - это комплексные спортивные соревнования среди атлетов из Европы, которые проводятся раз в четыре года под руководством Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).
Первые Игры прошли в 2015 года в столице Азербайджана Баку, куда на открытие приезжал президент России Владимир Путин. В 2019 Игры пройдут в Минске.
"У нас есть возможность провести Европейские Олимпийские игры. Если России это доверено, то можно будет провести в 2023 году", - заявил высокопоставленный источник.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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