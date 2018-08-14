В Кении бегемот растоптал туриста, который хотел сделать яркое селфи
В Кении на территории Парка дикой природы на озере Найваша после нападения бегемота погиб турист с Тайваня, который пытался сделать фото с животным. Об этом сообщает ВВС, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"66-летний Чанг Минг Чжуан наблюдал за животными в парке на озере Найваша, в 90 километрах к северо-западу от столицы Найроби. Второй турист, также из Тайваня, получил ранения. После инцидента смотрители парка застрелили животное", - говорится в сообщении.
По словам очевидцев, оба туриста подошли слишком близко к животному возле отеля, где и произошло нападение. Также сообщается, что пострадавшего доставили в больницу с внутренним кровотечением, но медики не смогли спасти его жизнь.
В парке отметили, что повышение уровня воды в озере, где обитают бегемоты, уменьшило площадь их пастбищ и вынудило животных искать пропитания на фермах, а также выходить на территорию отеля, что увеличило контакты с людьми.
Кроме того, в парке напомнили, что бегемоты являются наиболее опасными млекопитающими на планете. В их арсенале - острые, как бритва, зубы, а весят они до трех тонн и ежегодно в Африке гиппопотамы становятся причиной смерти около 500 человек.
Между тем, туризм ежегодно приносит Кении 1,2 миллиарда долларов - страну посещают около 1,4 миллиона иностранных туристов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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