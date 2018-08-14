Обрушение платформы на фестивале в Испании: пострадавших уже 377

Количество пострадавших, после того, как в испанском городе Виго во время фестиваля спорта и музыки O Marisquiño обвалилась секция деревянной платформы, увеличилось до 377 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на EFE, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Во время инцидента на платформе находились сотни людей, которые наблюдали за концертом рэп-исполнителя. Полиция подтвердила, что никаких смертельных случаев не было зафиксировано.

Свидетели сообщили, что падение платформы вызвало панику. Люди, в основном подростки, пытались взобраться на безопасное место. Некоторые из них, по информации издания, упали в море.

Напомним, во время спортивно-музыкального фестиваля O Marisquino на набережной города Виго обвалилась часть деревянной конструкции с людьми.

Во время инцидента на побережье находилось большое количество людей. Среди толпы возникла паника, что осложнило ситуацию и привело к дополнительным травмам.