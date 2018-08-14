В Афганистане без вести пропали около сотни спецназовцев

Около сотни спецназовцев ВС Афганистана пропали без вести в районе Аджристан провинции Газни на востоке страны за минувшие два дня. Об этом сообщил в понедельник местный телеканал, передает агенство Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Телеканал добавил, что, по последней поступившей информации, 10 спецназовцев были убиты и 20 были обнаружены живыми в районе Аджристан провинции Газни.

Город Газни одноименной провинции, расположенный в 125 км к югу от Кабула, с прошлой пятницы является местом ожесточенных столкновений между "Талибаном" и правительственными военными, жертвами которых стали уже десятки людей.