В Афганистане без вести пропали около сотни спецназовцев
14 августа 2018 08:24 256
Около сотни спецназовцев ВС Афганистана пропали без вести в районе Аджристан провинции Газни на востоке страны за минувшие два дня. Об этом сообщил в понедельник местный телеканал, передает агенство Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Телеканал добавил, что, по последней поступившей информации, 10 спецназовцев были убиты и 20 были обнаружены живыми в районе Аджристан провинции Газни.
Город Газни одноименной провинции, расположенный в 125 км к югу от Кабула, с прошлой пятницы является местом ожесточенных столкновений между "Талибаном" и правительственными военными, жертвами которых стали уже десятки людей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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