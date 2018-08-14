Скандинавия страдает от аномальной засухи

Скандинавские фермеры бьют тревогу, из-за засухи они вынуждены скармливать скоту запасенное на зиму сено, чтобы избежать вынужденного забоя и последующих финансовых потерь. В обычное время, урожай кормовых культур собирают два или даже три раза, но этот год может стать исключением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еuronews, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Бессмысленно сеять семена в бетон, а потом ожидать, что там что-то вырастет. Поэтому нам остается только ждать дождей, а это от нас никак не зависит, сколько бы мы не сокрушались", - заявляет министр продовольствия Дании Якоб Элльманн-Йенсен.

Сено в Скандинавии сейчас по цене золота - рынок пуст. Швеция и Дания вынуждены закупать его по заоблачным ценам, Норвегия даже импортирует его из Исландии. Только за следующие три месяцы завести туда должны около 35 тысяч тонн сена. Обилие дождей в Исландии привело к перепроизводству и около 50 тысяч тюков сухой травы уже отправлено в скандинавские страны.

Транспортные пошлины высоки, к тому же есть риск наличия патогенов или сорняков в сене. Норвегия не в Евросоюзе, а значит ждать помощи от Брюсселя не стоит. Поэтому такое временное решение для Осло влетает в копеечку. Самое засушливое лето за последние 70 лет вынудило власти Норвегии установить нулевые пошлины на импорт сена.