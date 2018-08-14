Голодный грабитель ресторана пожарил себе крылышки прямо под камерами - ВИДЕО

Эван Элмор из Теннесси украл несколько тысяч долларов из кассы ресторана Чаттануги, а затем покинул место преступления на угнанном грузовике. Но перед этим мужчина пожарил куриные крылышки прямо на кухне ограбленного заведения и попал на видео, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Как сообщает WRCB, Эван Элмор разбил окно в популярном ресторане Чаттануги. Там мужчина первым делом отправился на кухню, надел перчатки и пожарил себе куриные крылышки. Затем грабитель пообедал, уложил в сумку пиво, торт и закуски, забрал из кассы несколько тысяч долларов и покинул заведение.

Вскоре полиция задержала Элмора благодаря GPS-трекеру, установленному на угнанном им автомобиле. Мужчине предъявлены обвинения в краже со взломом, вандализме, угоне автомобиля и хранении марихуаны. Какое наказание грозит преступнику-кулинару, пока не сообщается.

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