Верному псу позволили проводить хозяйку в больницу - ВИДЕО

В Китае врачи скорой помощи взяли с собой в машину верного пса пациентки, отказавшегося покидать хозяйку. На видео обратило внимание издание South China Morning Post.

Инцидент произошел в городе Дацин, провинция Хэйлунцзян на северо-востоке страны. Девушка, которая предпочла скрыть свое имя, потеряла сознание на улице во время прогулки со своим золотистым ретривером. Прохожие вызвали скорую помощь, все это время питомец ни на шаг не отходил от хозяйки, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Прибывшие на место врачи погрузили девушку на каталку, пес бежал около них и вставал на нее лапами. Пораженные преданностью собаки врачи позволили ему залезть в карету скорой помощи, а затем и сопроводить хозяйку в больнице. Пока врачи оказывали помощь пациентке, за псом присматривал охранник.

"Обычно мы не позволяем собакам такого. Но если учесть, что владельцы считают их членами семьи, а мы не смогли связаться с родственниками и друзьями пациентки, мы просто не смогли оставить пса одного", - заявила медсестра Юй Цзинцзин (Yu Jingjing).

Как только пациентка очнулась, она громко вскрикнула от радости и обняла собаку. "Тогда мы поняли, что поступили правильно", - добавила старшая медсестра Чжан Цзихун (Zhang Jihong).

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