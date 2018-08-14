Четырехтонная балка упала на машину с людьми - ВИДЕО

В Таиланде стальная свая упала в сантиметрах от автомобиля. На видеозапись инцидента обратило внимание издание Daily Mail.

На ролике стальная конструкция весом в четыре тонны неожиданно срывается с крана и падает прямо перед белым автомобилем марки Mercedes. У машины срабатывает сигнализация, из нее выходит водитель и пассажирка. Женщине становится нехорошо, и мужчина обнимает ее. Кадры сняты на видеорегистратор автомобиля, едущего позади, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Позже пассажирку госпитализировали с травмой запястья. Водитель не пострадал, однако оба они находились в шоковом состоянии.

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