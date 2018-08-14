В Нью-Джерси молодожены попали в ловушку стихии - ВИДЕО

14 августа 2018 10:35

В американском штате Нью-Джерси - обильные ливни и паводки. В водную ловушку попали молодожены: невесте пришлось взбираться на крышу машины, чтобы спастись от прибывающей воды. Полицейские шли к ней через воду вброд, сообщает телеканал "Россия 24". Где в этот момент был жених, не уточняется. Что примечательно, свое платье новобрачная смогла сохранить сухим и чистым, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

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В Нью-Джерси молодожены попали в ловушку стихии

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