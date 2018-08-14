Британец убил командира "ИГ" выстрелом из пулемета со снайперской дистанции

Снайпер из Специальной авиадесантной службы (SAS, спецподразделение британских вооруженных сил) одним выстрелом из крупнокалиберного пулемета убил боевика, находившегося на расстоянии в более чем одну милю (1600 метров). Об этом пишет Daily Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Это произошло во время тайного патрулирования на севере Афганистана в июне. Группа военных находилась в районе, подконтрольном силам террористической группировки "Исламское государство". Они наблюдали за базой боевиков, когда заметили полевого командира, находящегося в совместном "расстрельном списке" Великобритании и США.

У военных были с собой снайперские винтовки, однако они решили, что поразить цель смогут лишь из крупнокалиберного пулемета, установленного на одном из военных автомобилей. Для этого на оружие установили специальный прицел.

Как отмечается, командир "ИГ" в течение 20 минут стоял на одном месте, что-то рассказывая сидевшим вокруг подчиненным. Издание пишет, что пуля с такой силой ударила его в грудь, что ему оторвало плечо и руку, он скончался на месте. Ликвидация боевика была одобрена в штаб-квартире Совместного командования специальных операций в афганской столице Кабуле.

По данным источников, пулемет снимут с вооружения и доставят в штаб-квартиру SAS, где он будет храниться как память.

В настоящее время пулемет типа Browning M2, разработанный еще в 1932 году, состоит на вооружении многих стран НАТО и ряда других государств. Практика его использования для снайперской стрельбы на большие дистанции началась в Корейскую войну. Daily Express отмечает, что убийство боевика стало первым случаем, когда пулемет с такой целью применили бойцы британского спецподразделения.

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