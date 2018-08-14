Изобретатель сконструировал первый в мире летающий скутер - ВИДЕО
14 августа 2018 11:04 584
Китайский изобретатель с гордостью продемонстрировал летательный аппарат, который он сделал собственными руками, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Кадры, снятые в городе Дунгуан (провинция Гуандун, Китай), показывают, как Чжао Дели поднимается в воздух на своём изобретении, которое он назвал первым в мире летающим скутером.
Аппарат, который напоминает гигантский квадрокоптер, способен выдержать нагрузку до 220 килограммов и развить скорость до 70 километров в час. Пока у необычного средства передвижения состоялся тестовый полёт, но Чжао в ближайшем будущем хочет доработать свой аппарат и полетать на нём над рекой Хуанхэ.
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