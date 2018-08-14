Мигранты на глазах полицейских запрыгнули в грузовик, чтобы уехать в Великобританию - ВИДЕО

В соцсети появилось видео из Франции, где мигранты прямо на глазах у полицейских запрыгнули на ходу в грузовик, чтобы перебраться в Великобританию.

Восемь мужчин залезли в грузовик, дверь которого была открыта. Предположительно, инцидент произошел в Кале, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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