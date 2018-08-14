Автомобиль влетел в ограждение у парламента в Лондоне: есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

14 августа 2018 14:23

14:23

Полиция рассматривает инцидент у парламента Великобритании как теракт. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте правоохранительных органов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Во вторник утром автомобиль наехал на ограждение у здания парламента. На место прибыла вооруженная полиция и окружила машину. Водитель был задержан, несколько пешеходов пострадали. Район происшествия был эвакуирован и оцеплен. Полиция Лондона заявила, что расследование инцидента ведет контртеррористическое подразделение.

"На данном этапе мы рассматриваем (инцидент. - Прим. ред.) как теракт, контртеррористическое подразделение сейчас руководит расследованием", - говорится в заявлении.

Как сообщили в полиции, в связи с происшествием был задержан мужчина "по подозрению в совершении преступления, связанного с терроризмом".

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12:48

Несколько прохожих пострадали в результате наезда автомобиля около здания парламента в Великобритании. Об этом сообщили в полиции.

Напомним, ранее правоохранители задержали владельца машины, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

После наезда автомобиль окружили вооруженные полицейские.

В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства инцидента.

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Автомобиль влетел в ограждение у парламента в Лондоне: есть пострадавшие

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