Автомобиль влетел в ограждение у парламента в Лондоне: есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
14:23
Полиция рассматривает инцидент у парламента Великобритании как теракт. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте правоохранительных органов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Во вторник утром автомобиль наехал на ограждение у здания парламента. На место прибыла вооруженная полиция и окружила машину. Водитель был задержан, несколько пешеходов пострадали. Район происшествия был эвакуирован и оцеплен. Полиция Лондона заявила, что расследование инцидента ведет контртеррористическое подразделение.
"На данном этапе мы рассматриваем (инцидент. - Прим. ред.) как теракт, контртеррористическое подразделение сейчас руководит расследованием", - говорится в заявлении.
Как сообщили в полиции, в связи с происшествием был задержан мужчина "по подозрению в совершении преступления, связанного с терроризмом".
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12:48
Несколько прохожих пострадали в результате наезда автомобиля около здания парламента в Великобритании. Об этом сообщили в полиции.
Напомним, ранее правоохранители задержали владельца машины, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
После наезда автомобиль окружили вооруженные полицейские.
В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства инцидента.
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