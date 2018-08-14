В Британии построят отель для фанатичных автомобилистов

В Бичестере может появиться некий аналог Диснейленда для поклонников автомобилей в целом и автоспорта в частности. Фонд Bicester Heritage анонсировал планы по созданию роскошного отеля с ярко выраженной специализацией, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

В городке Бичестер, что в британском графстве Оксфордшир, уже сконцентрировались несколько десятков фирм, занимающихся как восстановлением раритетных автомобилей, так и разработкой новых спорткаров. По выражению издания Motor1, они тем самым превращают этот город в некий автомобильный "хаб", базируясь примерно в одном месте - на территории бывшей Королевской военно-воздушной базы и вокруг нее.

Не исключено, в будущем возможность окунуться в мир автомобильных раритетов появится у любого желающего поклонника старины: фонд Bicester Heritage собирается превратить одно из зданий в роскошный отель. Утверждается, что исторический облик здания сохранят, но внутри оно получит вполне современный дизайн. Разработкой концепции оформления занимается известный британский дизайнер Декстер Морен.

В отеле, по планам создателей проекта, расположатся ресторан, тренажерный зал, бассейн и сауна, а также внутренний дворик-патио и около 350 номеров - то есть, все, что полагается высококлассному отелю. Однако, по сути, отель должен стать автомобильным музеем, где, помимо постоянной экспозиции будут проводиться и временные выставки, и прочие тематические мероприятия. Кроме того, гости отеля получат доступ и к гоночному треку Бичестера.

В дальнейшем это место может превратиться из отеля в полноценный курорт: согласно стратегическому плану развития, территория вокруг отеля будет отдана под моторхоумы, роскошные резиденции и тому подобное.