Разъяренный призрак пытался устроить ДТП на оживленной дороге, но попал на камеры - ВИДЕО

На Филиппинах камера видеонаблюдения, фиксирующая движение автомобилей, сняла момент появления призрака на дороге, сообщает Mirror. Изначально на кадрах видно только оживлённый поток автомобилей, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

В какой-то момент из ниоткуда появляется призрак мужчины, который переходит дорогу сквозь машины. Водителям повезло, что они не успели заметить непонятное явление перед собой, иначе бы на месте образовалось несколько ДТП.

Как утверждают местные жители, которые видели ранее похожую фигуру, рядом с дорогой находится мини-маркет. По их версии, призрак мужчины чем-то обижен, если уже не раз появляется рядом со злосчастным местом.

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