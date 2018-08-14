МИД Турции выступил за решение проблем с США путем диалога

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил во вторник с призывом к США вернуться к диалогу для решения сложившихся проблем в отношениях между Анкарой и Вашингтоном, сообщают турецкие СМИ.

Об этом глава турецкого МИД заявил на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в США царит хаос.

"Есть те, кто хочет решить этот кризис, есть те, кто хочет извлечь выгоду из него. Царит настоящий беспорядок. Сложно разобраться в чьих-либо действиях", - отметил глава МИД Турции.

Чавушоглу добавил, что для разрешения проблем необходимо вернуться к диалогу.

"Угрозы и давление со стороны США приведут лишь к хаосу", - сказал Чавушоглу.

Министр также добавил, что по делу американского пастора Брансона нет каких-либо изменений.

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