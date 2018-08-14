Мост с десятками автомобилей обрушился на автостраде в Италии - ВИДЕО

14 августа 2018 15:36

В Сети опубликованы первые кадры с места обрушения автомобильного моста в окрестностях Генуи на северо-западе Италии. Видео опубликовали местные жители, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах ролика видно, что на месте инцидента лежат горы из кусков бетона и опор обрушившегося моста. Отмечается, что обрушился мост, входящий в трассу А10, которая соединяет итальянские города с французским Монако.

На месте ЧП работают экстренные службы и медики. Информация о пострадавших уточняется.

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Нажмите на видео для просмотра:
Мост с десятками автомобилей обрушился на автостраде в Италии

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