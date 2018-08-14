Сенсационная находка: ученые обнаружили "золотого мамонта" на Новосибирских островах - ВИДЕО

Внимание ученых всего мира сейчас приковано к сенсационному открытию, которое сделали российские исследователи. Во время длительной экспедиции на север Якутии они обнаружили останки реликтового животного. В научной среде его называют "золотым мамонтом". Найдена даже шкура, благодаря необычному цвету которой он и получил такое название. Однако это еще не все загадки новосибирских островов, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В вечной мерзлоте под толстым слоем глины, ила и воды, возможно, лежит самая настоящая научная сенсация. Уникальная находка - останки карликового мамонтенка и его мамы в прекрасном состоянии. Они пролежали здесь сотни тысяч лет, но сохранились не только кости, а еще и мягкие ткани. Одну ногу, например, пришлось отбивать у белого медведя.



Карликовый мамонт - уменьшенная раза в два раза копия гиганта. Мини-мамонты жили рядом с обычными, но почему-то не вырастали до их размеров. То ли с кормом на Крайнем Севере были перебои, то ли в тундре с ее низкорослыми деревьями мамонтам так удобнее было - причины ученые сейчас выясняют. Но уверены: если на расстоянии трех километров друг от друга обнаружили кости сразу нескольких животных, то это не отклонение в роду, а совершенно иная, малоизученная популяция.

Возможно, все дело в изменении климата. Ведь в эру мамонтов остров Котельный был вовсе не островом, а частью древнего материка. И находился в устье реки Палеолены - прапрапрабабушки современной Лены. Где жили древние люди - кроме останков мамонтов ученые обнаружили самую северную стоянку древнего человека.

Сейчас же свидетельства древней жизни можно увидеть только во время отлива.

В апреле и мае, когда все вокруг замерзнет, палеонтологи вернутся, чтобы узнать, как и почему погибли эти мамонты. Убил ли их дикий зверь, или крохи стали легкой добычей человека. А главное, почему же все-таки они были такими маленькими.

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