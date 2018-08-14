Момент обрушения моста в итальянской Генуе, где погибли десятки человек - ВИДЕО

В Сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент обрушения автомобильного моста близ Генуи на северо-западе Италии, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По предварительным данным, в результате ЧП погибли десятки человек. В настоящее время итальянские власти подтвердили гибель 11 человек, однако многие пострадавшие остаются под обрушившимися бетонными конструкциями.

По информации агентства Reuters, произошло обрушение части автострады А10, соединяющей прибрежные итальянские города с Монако. Отмечается, что длина упавшего пролета достигает почти 200 метров.

На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб, полицейские и медики. Как отметили местные власти, поисково-спасательная операция проходит в тяжелых погодных условиях.

Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.

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