В Китае беспризорный гусь поступил в университет

В Китае в университет приняли гуся, чтобы спасти его от съедения. Об этом сообщило издание South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Бывшая хозяйка гуся по фамилии У (Wu) переезжала из Шанхая и не могла забрать питомца по кличке Гугу (Gugu) с собой. Она попросила расположенный неподалеку Шанхайский университет водного транспорта приютить ее птицу, так как не нашла в себе силы приготовить его.

Руководство университета откликнулось на просьбу девушки: "Мы решили принять Гугу в нашу большую гусиную семью. Надеемся, он вырастет здоровым и сильным". Птицу поселили около охраняемого местными властями озера Дишуй. У поблагодарила администрацию учебного заведения и выразила надежду, что Гугу найдет себе самку.

Одна из бывших студенток университета написала гусю шутливое сопроводительное письмо: "Студент Гугу, поздравляем вас с поступлением по программе "птицеводство" Озерной экологической кафедры. Пожалуйста, возьмите письмо с собой, чтобы подтвердить поступление, расписание и прочую информацию вы узнаете из брошюры для первокурсников". Гугу также предложили сдать вступительный экзамен, измерив радиус озера.

Университет ведет посвященный своим гусям аккаунт в социальной сети Weibo с 2011 года и называет этих птиц визитной карточкой учебного заведения.

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