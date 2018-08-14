Парень чуть не угодил под здание, во время его демонтажа - ВИДЕО

Случайный свидетель сноса здания запечатлел, как находящийся на стройке молодой человек в самый последний момент успел отбежать в сторону.

Китайский любитель острых ощущений, присевший возле подлежащего сносу сооружения, чуть не оказался под ним. Мужчина успел оставить зону падения дома, после чего его накрыло густое облако пыли, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

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