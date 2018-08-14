Turkish Airlines объявила о бойкоте рекламы американских компаний

Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines намерен бойкотировать рекламу американских фирм в ответ на санкции США. Об этом сообщил пресс-секретарь авиакомпании Яхъя Устюн, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Призыв к бойкоту американской рекламы распространяется в соцсетях турецких пользователей с понедельника. Во вторник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна объявит бойкот американским электронным изделиям.

Устюн разместил на своей странице в Twitter хештег #ABDyeReklamVerme ("Не давайте американскую рекламу"), призвав другие турецкие компании присоединиться к акции. "Turkish Airlines находится на стороне нашего государства и народа. Нашим (рекламным) агентствам отданы необходимые распоряжения", - написал он.

Турецкая лира в последние месяцы неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро, с начала года она обесценилась по отношению к этим валютам более чем на 40%. Если в начале года за доллар давали примерно 3,75 лиры, то в ночь на понедельник курс превышал 7 лир. Кризис обострился в пятницу, когда президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции - до 20% и 50% соответственно.

Отношения США и Турции в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook