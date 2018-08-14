В Эквадоре на "повороте смерти" разбился автобус

Автобус разбился в высокогорном районе Эквадора, не менее 23 человек погибли, пишет газета Comercio. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Авария произошла на автомагистрали между городами Пифо и Папаллата на участке, известном как "поворот смерти".

Представитель спасателей Вероника Тоапанта сообщила, что автобус с иностранными номерами перевернулся, после чего в него врезался грузовик.

Среди погибших двое детей, ранения получили 14 человек.