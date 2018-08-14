Турция откажется от американских стройматериалов

Власти Турции откажутся от использования американских стройматериалов в ответ на санкции США, заявил министр охраны окружающей среды и градостроительства страны Мурат Курум.

"Отныне во всех работах по строительству, проводимых министерством, не будут использованы стройматериалы американского производства. Подобное решение принято в ответ на спекуляции американских властей с курсами валют", - говорится в полученном РИА Новости заявлении министра.

Он отметил, что в настоящий момент ведутся работы над дорожной картой, которая окажет существенное влияние на рынок недвижимости Турции. "Ведущие представители сферы недвижимости предприняли похвальные шаги для поддержки граждан после попытки военного переворота 15 июля 2016 года. Аналогичная поддержка будет оказана и сейчас, в ответ на экономическую блокаду нашей страны, гражданам предоставят возможность приобретать жилье по доступным ценам", - добавил турецкий министр.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями.