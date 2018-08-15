В США в заброшенном доме нашли уникальные ретроавтомобили - ФОТО

В США при сносе старого дома обнаружили настоящий клад. В здании оказалось сразу десять ретроавтомобилей, причем весьма раритетных. Судя по всему, они простояли там не один десяток лет.

Первый ретроавто обнаружила 13-летняя дочь строителя Дэвида Маунта. Это оказался очень редкий родстер Plymouth 1933 года.

Дэвид с дочерью детально исследовали здание и прилегающую территорию и нашли еще девять авто 30-х годов. Среди них оказались как серийные авто, вроде Chevrolet Master Deluxe 1939 года, так и хот-роды - такие, как родстер Ford Model T с двигателем Mercury V8.

Поскольку владельцу дома автомобили оказались ненужными, то Дэвид Маунт забрал их себе и потихоньку продает коллекционерам. Часть авто вполне можно восстановить.

Интересно, что после того, как строитель рассказал о своей находке в Facebook, то нашелся потомок создателя одного из хот-родов.