В США в заброшенном доме нашли уникальные ретроавтомобили - ФОТО
В США при сносе старого дома обнаружили настоящий клад. В здании оказалось сразу десять ретроавтомобилей, причем весьма раритетных. Судя по всему, они простояли там не один десяток лет.
Первый ретроавто обнаружила 13-летняя дочь строителя Дэвида Маунта. Это оказался очень редкий родстер Plymouth 1933 года.
Дэвид с дочерью детально исследовали здание и прилегающую территорию и нашли еще девять авто 30-х годов. Среди них оказались как серийные авто, вроде Chevrolet Master Deluxe 1939 года, так и хот-роды - такие, как родстер Ford Model T с двигателем Mercury V8.
Поскольку владельцу дома автомобили оказались ненужными, то Дэвид Маунт забрал их себе и потихоньку продает коллекционерам. Часть авто вполне можно восстановить.
Интересно, что после того, как строитель рассказал о своей находке в Facebook, то нашелся потомок создателя одного из хот-родов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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