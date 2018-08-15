Отец-одиночка надел платье в День матери ради сыновей - ВИДЕО

Отец-одиночка из Таиланда Чаччи Сэм Панутай надел платье ради празднования Дня матери со своими детьми в школе. Таец Чаччи Сэм Панутай воспитывает двух мальчиков Озона и Имсома после того, как их мать оставила семью и переехала в Европу, пишет "Обозреватель" со ссылкой на Buzzfeed News.

На празднике ко Дню матери, который организовали в школе, Озона и Имсома есть традиция - ребенок должен встать на колени перед своей мамой и поблагодарить ее за все, что она делает, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Чтобы дети не чувствовали себя обделенными и оставленными из-за ситуации в семье, Чаччи надел на праздник платье и попытался заменить мать для маленьких мальчиков.

Подруга Чаччи засняла этот момент и выложила в Facebook. В сети видео просмотрели шесть миллионов раз.

"Всем это очень понравилось и все смеялись и делали фотографии с ним. Его сыновья совершенно не были растеряны и понимали, зачем папа надел платье", - рассказала она.

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