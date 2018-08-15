Дания намерена построить забор у немецкой границы
15 августа 2018 09:42 328
Министерство охраны окружающей среды Дании одобрило строительство ограждения вдоль границы с Германией, сообщает Deutsche Welle. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Мера призвана предотвратить распространение африканской чумы свиней, которую переносят дикие кабаны.
Строительство планируется завершить к концу 2019 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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