Дания намерена построить забор у немецкой границы

Министерство охраны окружающей среды Дании одобрило строительство ограждения вдоль границы с Германией, сообщает Deutsche Welle. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мера призвана предотвратить распространение африканской чумы свиней, которую переносят дикие кабаны.

Строительство планируется завершить к концу 2019 года.