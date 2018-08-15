Геи взяли штурмом отделение полиции в Ереване и избили стражей порядка

Представители ЛГБТ-сообщества ворвались в центральное отделение полиции в Ереване и избили двух стражей порядка. Об этом признались в пресс-службе ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Причиной этого стало нападение одного из граждан на представителей сексуальных меньшинств. Подозреваемого задержали. "Так называемая пострадавшая сторона выяснила, что подозреваемого доставят в центральное отделение полиции, собралась у здания, и в момент привода возникла потасовка. Обстановка обострилась, когда на улицы вышли возмущенные громкими ругательствами жители ближайших домов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Полицейские попытались успокоить собравшихся, однако "толерантность полиции не была оценена должным образом и на первый взгляд женщины, а на самом деле переодетые в женские платья мужчины и их сторонники, ворвались в отделение, чтобы найти задержанного и схватить его. Двум сотрудникам полиции были нанесены телесные повреждения, один из них был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Ранившие стражей порядка нарушители выявлены и задержаны.

10 мая в Армении начались чистки в силовых ведомствах. В частности, своих постов лишились руководитель полиции страны и директор Службы национальной безопасности.

13 февраля представители армянской оппозиционной фракции "Еркир цирани" ("Страна абрикосов") принесли на заседание Совета старейшин Еревана в мэрии банки с фекалиями, которые предназначались мэру. В результате заседание было сорвано, а на место происшествия пришлось вызвать полицию, врачей и бригаду психиатров.