Журналисты ВВС попали под раздачу во время съёмки тайной встречи с колдуном - ВИДЕО
Журналисты ВВС во время расследования ритуальных убийств детей в Малави (ЮАР), вынуждены были отбиваться от нападения местных жителей, принявших их за клиентов лже-колдуна, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Ганский журналист Анас Арамейа Анас и репортер Генри Манго договорились о тайной встрече с одним из колдунов. Магистр чёрной магии, встретившись с корреспондентами, предложил убить и выпить кровь ребенка, что будет сопутствовать удаче заказчику, в роли которого выступил Анас Арамейа Анас. Однако тайная встреча была прервана сельскими жителями, которые приняли Анаса и его съемочную группу за сообщников колдуна и готовы были закидать их камнями и уничтожить автомобиль, стоящий рядом.
Съёмочной группе удалось доказать разъярённой толпе, что они не являются теми, за кого их приняли.
Нападавшие позднее рассказали, что убийцы-колдуны пьют кровь детей за деньги состоятельных клиентов, чтобы передать им удачу.
В прошлом году в Малави по меньшей мере девять человек, обвиняемых в кровопускании, убили в стране, а позднее сотни жителей были арестованы в связи с предполагаемыми убийствами колдунов.
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