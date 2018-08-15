Журналисты ВВС попали под раздачу во время съёмки тайной встречи с колдуном - ВИДЕО

Журналисты ВВС во время расследования ритуальных убийств детей в Малави (ЮАР), вынуждены были отбиваться от нападения местных жителей, принявших их за клиентов лже-колдуна, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Ганский журналист Анас Арамейа Анас и репортер Генри Манго договорились о тайной встрече с одним из колдунов. Магистр чёрной магии, встретившись с корреспондентами, предложил убить и выпить кровь ребенка, что будет сопутствовать удаче заказчику, в роли которого выступил Анас Арамейа Анас. Однако тайная встреча была прервана сельскими жителями, которые приняли Анаса и его съемочную группу за сообщников колдуна и готовы были закидать их камнями и уничтожить автомобиль, стоящий рядом.

Съёмочной группе удалось доказать разъярённой толпе, что они не являются теми, за кого их приняли.

Нападавшие позднее рассказали, что убийцы-колдуны пьют кровь детей за деньги состоятельных клиентов, чтобы передать им удачу.

В прошлом году в Малави по меньшей мере девять человек, обвиняемых в кровопускании, убили в стране, а позднее сотни жителей были арестованы в связи с предполагаемыми убийствами колдунов.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

