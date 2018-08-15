Очевидцы сняли, как в Байкале затонул самолет - ВИДЕО

На озере Байкал очевидцы сняли, как затонул самолет-амфибия Твин Би 2335G. Как видно на кадрах, легкомоторный самолет разгоняется на поверхности воды, но взлететь у него не получается, а потом он начинает тонуть. К счастью, пилоту удалось спастись. Его подобрала с хвоста уже почти полностью ушедшего под воду самолета подоспевшая на помощь лодка, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Следственный комитет проводит проверку по факту этой авиакатастрофы. Уже установлено, что пилот не имел права управлять воздушной машиной.

- Владельцу самолета предстоит объяснить, на каком основании он предоставил технику гражданину, - говорится в опубликованном ведомством сообщении.

В нем также говорится, что после извлечения самолета из воды будут назначены необходимые экспертизы.

Сообщается, что гидросамолет затонул 13 августа около 20 часов по местному времени возле поселка Хужир в Иркутской области. При наборе скорости он ударился о волну и повредил поплавок на левом крыле. От этого машина начала крениться и ушла на дно.

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