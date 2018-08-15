Власти Италии начнут массовые проверки мостов и туннелей по всей стране
15 августа 2018 11:11 207
После обрушения моста в итальянской Генуе министр транспорта страны заявил, что власти займутся проверкой безопасности мостов и туннелей по всей стране. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Число погибших в результате обрушения моста близ Генуи увеличилось до 38 человек.16 человек находятся в больницах, из них 12 - в критическом состоянии.
В результате обрушения с моста упало около 30 машин, однако то, сколько человек в настоящий момент могут оставаться под завалами, не известно.
Инцидент произошел днем 14 августа, в результате обрушения конструкций десятки людей оказались под завалами. Власти Италии назвали причину обрушения моста в Генуе.
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