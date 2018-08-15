Прицельный удар молнии: новые детали трагедии в итальянской Генуе - ВИДЕО

Минувшей ночью мощное землетрясение произошло на юге Италии. Сила колебаний составила почти пять баллов. О разрушении или жертвах пока ничего не известно. На севере же страны в Генуе в это время шла спасательная операция. Всю ночь без остановки спасатели разбирали завалы на месте обрушения моста. Число жертв трагедии выросло до 35 человек. Но сколько еще погибших и раненых прямо сейчас находятся под грудами обломков - не знает никто. Сегодня стали известны новые детали трагедии, от которых картина произошедшего выглядит еще страшнее, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В момент обрушения на мосту Моранди было более 30 автомобилей - легковушки, грузовики. Они падали с 70-метровой высоты. И тут же машины накрывало многотонными бетонными блоками. До сих пор точное число погибших неизвестно. Только по последним данным их 35, в том числе трое детей. Раненых тоже много. Тех, кого удалось извлечь из-под обломков, доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Итальянские власти опасаются, что это еще не конец и другие фрагменты виадука тоже могут обрушиться. Поэтому около 500 жителей окрестных домов, а это рабочие кварталы, эвакуировали. Сейчас в Генуе говорят: оказаться под обломками моста мог любой. Трасса очень популярна. Ведет в аэропорт и связывает Италию с Францией.

Первый в Европе вантовый бетонный мост был в ужасном состоянии, его постоянно латали - но это был локальный ремонт. И официальные власти все узнали последними.

По одной из версий, причина коллапса - в изначальной конструкторской ошибке. Но уже звучали и совсем фантастические предположения. В Генуе днем была гроза. Якобы очевидцы за мгновения до трагедии видели вспышку. Из этого делают вывод, что молния могла ударить в металлические части.

Власти Италии заявили, что мост полностью снесут, уже осенью планируют построить объездную трассу. Но это потом. А сегодня Италия скорбит. В Генуе объявлен двухдневный траур.

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