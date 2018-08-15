Названа причина смерти Эдуарда Успенского
Причиной смерти российского писателя Эдуарда Успенского стало онкологическое заболевание. Об этом сообщил его друг, композитор Геннадий Гладков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Да, Успенский скончался в своем доме от рака", - приводит слова музыканта Агентство городских новостей "Москва".
По словам Гладкова, писатель долго лечился в немецком городе Баден-Баден.
Эдуард Успенский умер во вторник в возрасте 80 лет.
Биография Успенского
Эдуард Успенский родился в Егорьевске 22 декабря 1937 года. Еще в школьные годы он начал сочинять стихи и рассказы. Впервые стал известен как юморист. В 1966 году Успенский, Аркадий Арканов, Григорий Горин и Феликс Камов выпустили книгу "Четверо под одной обложкой", которая принесла авторам популярность.
Успенский был одним из самых известных современных российских детских писателей. Он написал сценарии к мультфильмам про Крокодила Гену и Чебурашку, приключения друзей из Простоквашино, "Следствие ведут Колобки", "Пластилиновая ворона" и многим другим.
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