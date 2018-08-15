Опубликовано снятое с вертолета видео с места трагедии в Генуе - ВИДЕО

15 августа 2018 13:06

В сети появилось снятое с вертолета видео с места обрушения моста в итальянской Генуе. На нем видно, что около 200 метров конструкции упали на здания и автомобили. По последним данным полиции, погибли 38 человек.Поисково-спасательная операция на месте продолжается, полицейские, сотрудники пожарной службы и кинологи с собаками ищут под обломками людей, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

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Опубликовано снятое с вертолета видео с места трагедии в Генуе

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