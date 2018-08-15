В Ереване пригрозили взорвать минздрав Армении
15 августа 2018 14:37 304
Сегодня, 14 августа, на номер службы спасения 911 позвонил некий гражданин и сообщил о своем намерении взорвать здание Министерства здравоохранения Армении, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
На место выехал один боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС Армении, группы реагирования на ЧС Национального центра кризисного управления и МЧС, а также специалист отдела по оказанию психологической помощи.
На данный момент проводятся работы по эвакуации сотрудников.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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