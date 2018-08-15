В Тегеране пройдет саммит по Сирии с участием России, Турции и Ирана
Третью встречу лидеров Турции, России и Ирана по сирийскому урегулированию планируется провести в начале сентября в Тегеране, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Об этом заявил в среду представитель президента Турции Ибрагим Калын, сообщают турецкие СМИ.
"Третья трехсторонняя встреча президентов Турции, России и Ирана по Сирии в рамках астанинского процесса запланирована на первую неделю сентября, которая пройдет в Тегеране", - отметил Калын.
Отметим, что вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Его урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
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