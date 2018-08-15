Пьяный водитель на Audi совершил наезд на семью с детьми и сбежал с места ДТП - ВИДЕО
15 августа 2018 15:15 966
Момент страшного ДТП опубликовал портал "Киев оперативный". На кадрах видно, что мужчина, находившийся за рулем, на огромной скорости сбивает пешеходов. Мать с дочерью пытаются увернуться от машины, но не успевают, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Отмечается, что нарушитель и его приятель бросили автомобиль, вылетевший на железнодорожные пути, и убежали с места аварии. Вскоре они были задержаны правоохранителями.
По информации портала, мать и ребенок не получили травм. Автомобиль зацепил главу семейства. Он был госпитализирован с переломами обеих ног.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
14:37
Прогноз погоды в Баку
-
14 Авг. 20:37 25 231
-
14 Авг. 18:26 11 672
-
14 Авг. 16:33 11 471
-
14 Авг. 19:04 7 126
-
14 Авг. 16:12 6 356