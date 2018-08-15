Пьяный водитель на Audi совершил наезд на семью с детьми и сбежал с места ДТП - ВИДЕО

Момент страшного ДТП опубликовал портал "Киев оперативный". На кадрах видно, что мужчина, находившийся за рулем, на огромной скорости сбивает пешеходов. Мать с дочерью пытаются увернуться от машины, но не успевают, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Отмечается, что нарушитель и его приятель бросили автомобиль, вылетевший на железнодорожные пути, и убежали с места аварии. Вскоре они были задержаны правоохранителями.

По информации портала, мать и ребенок не получили травм. Автомобиль зацепил главу семейства. Он был госпитализирован с переломами обеих ног.

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