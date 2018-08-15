Китай испытал гиперзвуковой беспилотный летательный аппарат - ВИДЕО

Военные Китая испытали гиперзвуковой беспилотный летательный аппарат, способный развивать скорость выше 6 скоростей звука (6 Махов) и маневрировать во время полёта. Беспилотный летательный аппарат Starry Sky-2 может достигать скорости 7343 километра в час и осуществлять манёвры, позволяющие уклоняться от современных систем ПВО, сообщает Popular Mechanics.

Во время испытаний беспилотник был разогнан при помощи многоступенчатой ракеты, а затем в течение 400 секунд поддерживал скорость около 5,5 Маха. Перед началом снижения самолёт совершил многочисленные манёвры на высоте более 25 километров, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Сам аппарат во время полёта использует принцип waverider (оседлавший волну), отталкиваясь от своих же волн, происходящих в атмосфере при полёте на сверхзвуковой скорости. Согласно данным американского разведывательного управления, первые гиперзвуковые ракеты и летательные аппараты Китая будут готовы к бою в 2020 году.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

